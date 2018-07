Presidenti i vendit, Hashim Thaçi ka ngushëlluar Sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg me rastin e vdekjes së babait të tij, diplomatit norvegjez Thorvald Stoltenberg.

Në një reagim të tij ai ka thënë se Thorvald, ishte një nga liderët nordik i cili la shenja për ndërtimin e paqes në botë.

“Ngushëllimet e mia më të sinqerta për Jens Stoltenberg si dhe për të gjithë popullin norvegjez me rastin e ndarjes nga jeta të Thorvald Stoltenberg. Ai ishte ndër udhëheqësit nordikë që la shenjë në politikat globale në krijimin e paqes” ka shkruar Thaçi në Twitter.

My sincere condolences to @jensstoltenberg and Norwegian people for the passing of Thorvald Stoltenberg. He was among the Nordic leaders who left a mark in global policies and peace-making.

