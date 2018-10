Menjëherë pas publikimit të lajmit se Selena Gomez u shtrua në psikiatri për shkak të problemeve me shëndetin mendor, Justin Bieber u fotografua ku dukej në gjendje të mjerueshme.

Fotot e këngëtarit i shqetësuan shumë fansat të cilët komentonin gjendjen e tij emocionale.

Por duket se Justin, e ka marrë veten shpejt sepse së fundmi ai dhe Hailey janë fotografuar e filmuar teksa shkëmbenin puthje mjaft pasionante.

Video of Hailey and Justin during lunch at Joan's On Third in Los Angeles, CA (October 16). Cr: tonyfly pic.twitter.com/zii3GNTDqG

— Hailey Baldwin News (@HailsUpdates) October 16, 2018