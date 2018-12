Këngëtarja Mimoza Shkodra këtë periudhë është përfolur shumë në media, e krejt kjo për shkak të ndarjes nga i fejuari i saj, këngëtari Seldi Qalliu.

Ndërsa, javën e kaluar këngëtarja u komentua gjatë për martesën e improvizuar me Adrian Gaxhën, tek emisionit “Op Labi Party’.

Aty, ajo dhe këngëtari nga Shkupi, Adrian Gaxha kanë surprizuar publikun me një martesë të improvizuar, ku “çifti” u shfaqen me veshjet e tyre, Adrian Gaxha me kostum të zi, ndërsa Mimoza me fustanin e bardhë të nusërisë.

Duke qenë se është shumë aktive në rrjete sociale, këngëtarja ka publikuar edhe një fotografi bashkë me tezen e saj, këngëtaren Emine Hasimi.

“Kënga ” Do të këndoj për nji djal nga Kosova ” me siguri qe ju kujtohet ne vitet e 90. Emine Hasimi kjo ësht tezja ime 🌹😘❤️”, ka shkruar Mimoza./GazetaBlic/

Shiko Videon: