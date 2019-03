Sot do të ndodhë ajo që me vite e kanë pritur e gjithë familja e saj.

Gresa Behluli, pas një lidhje 10 vjeçare me Lulzim Ibrahimin, do ta kurorëzoj sonte këtë dashuri me martesën e tyre.

Që do të jetë një mbrëmje madhështore dhe e paharruar kjo është bërë e ditur tash e disa ditë, ku më së shumti kjo gjë është paralajmëruar nga pamjet profesionale të mediave.

E, për pamjen magjike të restorantit dhe shumë detajeve të tjera na zbulon tezja e saj, Naxhije Fejza.

Shihni edhe ju këtë bukuri e këtë ambient, ku këmba e Gresës me shumë gjasë do ta shkrijë sonte me bukurinë e saj./Kosovarja/