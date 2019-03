Ata që përjetuan kohën e luftës në Kosovë është e vështirë të harrohet ai përjetim për secilin, shkruan “InfoKosova”.

Edhe pse vitet ecin, kanë kaluar 20 vjet çdo gjë qëndron e freskë dhe e memorizuar, në kujtesën e të gjithë atyre gjeneratave të rinjë e të moshuar.

Ka qenë kohë frike, ankthi se çfarë po ndodh me jetët tona, ketë moment e përshkruan mirë aktorja Teuta Krasniqi e cila e përjetoj rënd ajo dhe familja e saj, kohën e bombardimeve të Natos në Kosovë.

“20 vjet me pare, ne kete kohe, ishim strukur ne banesen tone te vogel ne Ulpiane, une, motra ime e vogel Bubulina, mami dhe babi, i cili, per te na larguar mendjen nga frika e bombardimeve qe sapo filluan, na tregonte perralla mua dhe Bubulines.

Pa rryme, me nje qiri ndezur, ulur ne toke… ende e ndjej shqetesimin e madh te mamit dhe zerin e babit me perrallat me te bukura qe i shpikte aty per aty.

Nje situate e ngjajshme si ne filmin “La vita e bella”, ku babai mundohet ta fsheh tmerrin e luftes ne sy te djalit te tij te vogel, duke e shenderruar per te, gjithe luften si nje loje garuese… edhe pse une isha 16 vjec e motra 11, ate nate ishim si dy vajza te vogla qe nen driten e qiririt dhe ne zhurmen e bomabardimeve, kerkonim konfirmimin ne syte e prinderve qe gjithcka do te shkoje mire.

Uhhh edhe tash po ndjej sikur te kishte qene dje… Faleminderit Zot, Faleminderit Amerike, Faleminderit UÇK, Faleminderit gjithe shqiptareve te Maqedonise dhe gjithe Shqiperise e poashtu faleminderit mami dhe babi, qe edhe ate jave te bombardimeve sa qendruam ne Prishtine dhe 4 diteve tjera ne Bllace, u munduat me gjithe shpirtin te na e lehtesoni gjithe ate tmerr ne syte e mi dhe motres se vogel.

Zoti e bekofte Kosoven dhe miqte e saj”. /InfoKosova/.