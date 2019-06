Korça nuk po gjen qetësi nga tërmetet.

Mbrëmë në orët e vona janë dëgjuar disa lëkundje të njëpasnjëshme.

Lëkundjet e fundit u shënuan rreth orës 22:22.

Kjo ka sjellë panik tek qytetarët e Korçës të cilët akoma nuk i kanë harruar lëkundjet e 1 qershorit.

Lëkundjet e tërmetit të mbrëmshëm kanë qenë me magnitutë 3,7 ballë dhe me thellësi 25 km, shkruan tch.

Epiqendra ka qenë fshati Nikolicë, i cili ndodhet në jug të Korçës.

Kujtojmë që me 1 qershor Korça përballoi tërmete të fuqishme sidomos në fshatrat Floq dhe Qafzez, fshatra këto me dëmtimet me të mëdha nga tërmetet.