Tentuan të kalonin sirianë për në Malin e Zi, prangosen dy persona në Shkodër

Policia e Shkodrës ka vënë në pranga ditën e djeshme dy persona, ndërsa ka shpallur në kërkim edhe një tjetër, pasi janë kapur duke kaluar në mënyrë të pangishme disa shtetas nga Siria drejt Malit të Zi

Dy ë arrestuarit janë Aldo Ukaj, 32 vjeç, si dhe Alfonc Capi, 28 vjeç, të cilët ja zbuluar nga policia, teksa ata me makinë ishin duke transportuar disa sirianë.

Siç bën me dije policia, Aldo Ukaj arrestua në rrugën Lezhë – Shkodër në vendin e quajtur Ura e Baçallekut, pasi u kap duke transportuar me mjetin tip Dacia me targë AA 784 JO, 5 sirianë për në Malin e Zi.

Ndërsa, arrestimi i Alfonc Capi u bë në rrugën Lezhë – Shkodër tek ura Baçallekut, pasi në bashkëpunim me G. G, u kapën duke transportuar shtetas të huaj Sirian për në Mal i Zi.

Siç bëhet e ditur, Alfonc Capi me mjetin tip Renault me targë AA 897 KU kishte 4 shtetas Sirian, ndërsa në afërsi të Urës së Baçallekut u gjetën të braktisur edhe 6 shtetas Sirian të së njëjtës familje me 4 të tjerët të cilët i ka zbritur nga mjeti, G. G. dhe është larguar.

Lidhur me këtë ngjarje, policia bën me dije se materialet i kanë kaluar Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprën penale “Dhënie ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit”.