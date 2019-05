Reperja Tayna prej kohësh është përfolur për një lidhje dashurore me një nga anëtarët e labelit “RedBox”, i cili njihet me nofkën “Kech Montana” dhe është mik i ngushtë me reperin Gjiko.

Tayna gjithmonë ka qenë e rezervuar përsa i përket jetës private, por kanë qenë aludimet e fansave ata që kanë përfolur për një lidhje dashurore midis të dyve.

Tashmë “Arbreshinfo” ka bërë publike një foto ekskluzive ku të dy shfaqen të përqafuar dhe të qeshur.

Ne nuk dimë të themi nëse se ata janë të dy bashkë në një lidhje, por kjo mbetet për tu parë.