Deputeti i Vetëvendosjes, Rexhep Selimi, thotë se partisë së tij nuk i ka munguar asnjëherë gatishmëria për të shkuar drejt zgjedhjeve të reja.

Ai ka thënë se duhet të kërkohen vota edhe te pozita për rrëzimin e Qeverisë.

Rexhep Selimi, deputet i Vetëvendosjes, në një bisedë për Gazetën Express thotë se votat e opozitës nuk janë të mjaftueshme për ta çuar Ramush Haradinajn në shtëpi.

Prandaj, siç u shpreh ai, fokusi duhet të jetë edhe te votat e tjera brenda koalicionit.

“Subjektet politike opozitare vetvetiu i kanë të deponuara votat e tyre për me rrëzu qeverinë, duke qenë se nuk janë të mjaftuershme atëherë fokusi duhet të jetë te votat tjera brenda koalicionit eventualisht.

Vetëvendosjes nuk i ka munguar gatishmëria asnjëherë e as votat për të shkuar drejt zgjedhjeve”, tha Selimi.

Këto komente Selimi i ka bërë pasi Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa tha se janë duke punuar në sigurimin e votave për mocionin e mosbesimit.

Ashtu siç ia rrëzuan Qeverinë në vitin 2017, tani, me të njejtën monedhë, Isa Mustafa, po pretendon t’ia kthejë koalicionit të madh qeverisës PAN-it.

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, gjatë ditës së sotme tha se janë duke punuar në sigurimin e votave për mocionin e mosbesimit.

Ai u bëri thirrje VV-së dhe PSD-së për të filluar mbledhjen e nënshkrimeve.

Rexhep Selimi ka thënë se VV-së nuk i mungon gatishmëria për të shkuar në zgjedhje të reja.

“LDK e din përgjigjen e Vetëvendosjes, ne cilindo rast VV është e gatshme”, ka thënë Selimi.

Shtoi se problemi qëndron nëse opozita e do ose jo rrëzimin e Qeverisë me votat e Listës Serbe.

“Nuk është problemi te votat e VV-së, as të LDK-së, e ndoshta as të PSD- së në të njëjtën kohë asnjëra nga këto tre parti së paku publikisht nuk shprehet ta rrëzojë Qeverinë përmes Listës Serbe apo në bashkëpunim me Listën Serbe”, tha Selimi.

Rexhep Selimi, deputet i VV-së

Përsëriti edhe njëherë se fokusi për rrëzimin e qeverisë duhet të jetë te sigurimi i votave nga mazhoranca.

“Në rast mocioni nuk mund të ja mohojmë askujt se si do të votojnë, fokusi jonë duhet të jetë të marrim vota nga mazhoranca për rrëzimin e qeverisë”, përfundoi Selimi.

Ndërkohë, Lista Serbe u ka ofruar bashkëpunim partive opozitare për rrëzimin e qeverisë “Haradinaj”.

Kjo mbështetje ka ardhur pas vendimit të ekzekutivit për vendosjen e taksës ndaj mallrave serbe dhe boshnjake.

Deri më tani partitë opozitare edhe pse kërkojnë zgjedhje të reja, janë kundër rrëzimit të Qeverisë me votat e Listës Serbe.

Për t’u rrëzuar Qeveria duhet të sigurohen të paktën 61 vota.

Aktualisht, as Qeveria s’e ka shumicën në Kuvendin e Kosovës pasi Lista Serbe është larguar nga koalicioni.

Mirëpo, Ekzekutivi po funksionon me 12 votat e Partisë së Shpend Ahmetit, i cili ka përkrahur buxhetin e dialogun.