Lori Hoxha dhe Vis Bajraktari janë një prej çifteve më të komentuar të showbiz-it shqiptar, të cilët prej vitesh kishin arritur që ta mbanin marrëdhënien e tyre larg publikut shqiptar.

Por, ditët e fundit është përhapur lajmi se Lori dhe Visi janë ndarë ose të paktën ka krisje mes tyre.

Për më tepër, Lori dhe Visi nuk e ndjekin më njëri-tjetrin në Instagram, një fakt ky që ka përforcuar dyshimet se ata i kanë dhënë fund lidhjes.

Na çuditi një detaj tjeter.

Ju kujtohet foto romantike me të cilën Visi uroi Lorin për ditëlindje ku përdori si diçiturë një pjesë të tekstit të këngës “Creep on me” të French Montana dhe Gashi pasi shkroi:

“My heart going up and down when it’s you i see”.

Ky përshkrim i fotos është fshirë nga Visi dhe ndërkohë që të gjithë po flasin për ndarjen e tyre, ky veprim i tij shton më shumë dyshimet.

Mirëpo siç duket Visi është bërë nostalgjik dhe ka postuar një video (e ruajtur nga intv.al) në Snapchat ku shfaqet në makinë duke dëgjuar pikërisht këngën “Creep on me” dhe pjesën ku thotë:

“Kur jam me ty ndihem mirë”.

Ta ketë pasur si një mesazh për Lorin vallë?/Intv/