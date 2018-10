Reperja nga Prizreni, Tayna këtë kohë ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve.

Meqë është aktive në rrjete sociale Doruntina shpesh ndanë gjëra interesante me ndjekësit që ka.

Edhe kësaj here Shala ka pranuar pyetje të ndryshme nga fansat e saj të cilët e kritikojnë me komente të ndryshme.

“Kongt e mira po ma thejn mi ngu veq si njeri besom spo muj me tduru”, është komenti i një ndjekësi kurse përgjigja e Taynës është epike: “Si njeri ti bile as që m’njeh, kur t’mnjeh vërtetën ti s’e sheh, për me mnjoft duhesh me kon ma i fell se e sheh në sytë e mi që veç mirë muj me ndjell”.

“Doruntina”, është kënga e fundit e publikuar nga ajo ku tashmë ka mbledhur afro 4 milionë klikime në Youtube. /Lajmi.net/