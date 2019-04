Siç mund ta dini, Tara Muharremi, e bija e ish çiftit Blero Muharremi e Teuta Krasniqi, është bërë e njohur qysh kur ishte në bark të nënës.

Tares nuk i ka munguar asnjëherë vëmendja, e kjo sigurisht për faktin që është e bija e dy personazheve të njohur të jetës publike.

Sot, vogëlushja merret me muzikë e aktrim.

Pak kohë më parë u tha se ajo së shpejti do ta ketë albumin e parë muzikor, që me gjasë do të jetë dhuratë e mirë për bashkëmoshatarët e saj.

Sot, Tara feston ditëlindjen dhe në këtë përvjetor nuk i kanë munguar urimet më të përzemërta.

Bukuroshja e vogël është uruar edhe nga e fejuara e babait dhe bashkëshorti i nënës, me të cilët ka marrëdhënie të shkëlqyer

Duket sheshit se ajo ia kalon mirë me të dy, e madje ka raport shumë të afërt, shkruan “Kosovarja”.