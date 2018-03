“Talent natyral”, Bolt e krahason vetën me Messin

Usain Bolt e ka identifikuar vetën më shumë me Lionel Messin se Cristiano Ronaldo

Bolt thotë se është talent i lindur, ashtu si Lionel Messi, për dallim nga Ronaldo që ka arritur këtu ku është falë punës së palodhshme.

“Wow. Do të thosha me Messin sepse Leo është shumë i talentuar dhe nga ajo që kam dëgjuar për disa vite me radhë, Cristiano Ronaldo ka arritur deri këtu për shkak të punës së palodhshme”, u shpreh ai.

“Unë kam lindur me këtë shpejtësi me këtë shpejtësi me këtë talent, ashtu sikur Lionel Messi”, ka deklaruar ai.