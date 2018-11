Sot në Bruksel vazhdojnë bisedimet Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë, Aleksandar Vuçiq pritet të takohen në orët e mbrëmjes.

Thaçi do të takojë homologun serb Aleksandar Vuçiq, edhe pse zyrtarët serbë ditë më parë paralajmëruan mundësinë e dështimit të këtij takimi së shenjë proteste për taksën për 10% që Qeveria e Kosovës ka vendosur para pak ditësh për prodhimet e Serbisë dhe ato të Bosnjës.

Ndryshe, një ditë më parë, një intervistë për mediat në Kosovë, Thaçi ka thënë se me më dëshirë do të dialogonte me një dreq, se me presidentin serb, duke përsëritur se takimet e tilla janë të vështira.