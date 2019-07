‘Sunny Hill Festival’ pritet të flakëroj këtë vit.

Na ndajnë edhe pak javë nga fillimi i një i ‘Sunny Hill Festival’, lista e artistëve të cilët do performojnë është drejt përfundimit.

Para pak momenteve rokeri i njohur në skenën e muzikës shqiptare Bojken Lako ka konfirmuar përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram se do performojë në këtë festival.

‘Sunny Hill Festival’ i cili do filloj me 2 gusht dhe do përfundoj me 4 edhe këtë vit ka bërë bashkë artistë të njohur si vendor ashtu edhe ndërkombëtar. /Lajmi.net/