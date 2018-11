Harry Kane është zgjedhur lojtari më i mirë i javës në Ligën e Kampionëve.

Në mesjavë, apo më saktë të martën dhe mërkurën mbrëma janë zhvilluar ndeshjet e katërta të grupeve në ligën elitare të klubeve evropiane.

Shumica e ndeshjeve janë fituar nga favoritët, por ka pasur edhe rezultate befasuese.

Edhe këtë javë ka pasur gjithashtu futbollistë që kanë shkëlqyer në aspektit individual.

I tillë është sulmuesi anglez i Tottenham Hotspur, Harry Kane, i cili është zgjedhur lojtari më i mirë i javës në Ligën e Kampionëve.

⚽️⚽️

Congratulations to @HKane, who wins #UCL Player of the Week for Matchday 4! 👏👏👏#UCL #POTW @FTBSantander pic.twitter.com/tgdw79YfxK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 9, 2018