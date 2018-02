Studentët e Biokimisë kërkojnë licencimin nga ana e Ministrisë

Studentët e Biokimisë kanë protestuar sot para Ministrisë së Shëndetësisë, për shkak të mos licencimit nga ana e kësaj Ministrie.

Hasim Avdijaj, organizator i protestës, ka bërë të ditur se arsyeja pse kanë dalë të protestojnë është se Ministria e Shëndetësisë nuk i ka licencuar edhe pse kanë vendim prej Qeverisë qysh në vitin 2009.

“Na kemi dal këtu me protestu bordi për licencim në takimet me ta thotë se duhet me kry module shtesë se nuk janë të mjaftueshme, na jemi pajtuar edhe me module por nuk po i organizojnë, kemi bërë kërkesë në rektorat për module shtesë por na kanë refuzuar duke thënë se nuk janë të nevojshme modulet shtesë, çështja ka mbetur në mes të Rekoratit dhe Ministrisë”, tha ai.

Sipas tij, me çdo kusht po tentojnë që ata t’i drejtojnë drejt universiteteve private.

Avdijaj tha po ashtu se si pasojë e këtij mos licencimi ata nuk po kanë mundësi as që të punësohen.

Ndërsa, studentët që po protestojnë janë duke pritur që të takohen me ministrin e Shëndetësisë, Uran Ismajli.