Në familjen e Stresit sot ka një arsye më shumë për të festuar.

Kjo ngase babai i tij sot feston ditëlindjen, e natyrisht që nuk mungoi urimi i Stresit për të, shkruan lajmi.

Reperi përmes rrjeteve sociale ka treguar dhuratën që i bëri babait, e që ishte një buqetë me lule.

“Urime Ditëlindjen 🎈🎊🎁🎂 I shtrenjt baba, me mirenjohje te thelle me dalin keto fjale nga shpirti.

Je si nje idhull per mua, je heroi im, je shembulli me i mire ne rrugen qe une ndjek. Je shoku me i denje qe kam, je mirkuptuesi me i mire per mua. Ne cdo cast te veshtire qe kam kaluar gjithmone ke qene si nje busull drejtuese per mua. Je kritiku qe me ka frenuar qe pa hedhur hapin e gabuar, je keshilluesi me i sakte e qe me bere te mos gaboj kurre ne jete.

Je BIBEL, je KURAN, cdo fjale e jotja tingellon si fjalet e te madhit ZOT.

Te dua shume shume sepse kam gjakun tend, sepse jam djali jot qe nuk te zhgenjeu kurre.

Gjithmone do ndjehem krenar per ty. Ke qene babai ideal per mua. I tille do mbetesh deri ne fund … edhe ne kujtimet e mia. U bofsh edhe 100 vjec bab #BB4LIFE“, ka shkruar Stresi në urimin e tij.

Kujtojmë që reperi këto ditë ka njoftuar se shumë shpejt do të publikohet kënga e tij më e re.