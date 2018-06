Reperi nga Shqipëria, Stresi ditë më parë bëri bujë të madhe në media për shkak të ndarjes me të dashurën, Keisi Buzhani.

Kjo për faktin se ai kishte fshirë të gjitha fotot në llogarinë personale të tij, e që zbuloi se dyshja kanë shkëputur marrëdhëniet, shkruan lajmi.

Megjithatë, sot ai ka dy arsye për të festuar pasi është ditëlindja e reperit dhe festa e Fitër Bajramit, ku Stresi shfaqet në makinë me të dashurën, Keisin.

“FLM Per Urimet Gezuar Fiter Bajramin ! vellezer motra musliman. Allahu pranofte agjerimin, ibadetet, duat ne keto 30-te dite te shejta. Per 30-te dite na furnizoi me uje , ushqim , me adhurim ,lehtesim sbpirteror , dashuri e perkushtim.Ne kte dite te madhe : Uroj te kete sa me shume bereqet ne sofrat tuaja ,shume dashuri ,shendet e aspirim vlerash ndaj Islamit e te madherishmit te paperseritshmit Allahut. Gezuar ! Gezuar. Nga Une Dhe Keisi”, ka shkruar ai.