Të dy u panë në momente romantike pranë njëri-tjetrit, dhe duket se po e shijonin periudhën bashkë, pas një pauze të gjatë.

Por, duket se midis tyre ka diçka që nuk shkon, pasi të dy nuk ndiqen më në rrjete sociale.

Në profilin e bukuroshes, binte në sy edhe mbiemri Lushaj që ajo e kishte të vendosur tek të dhënat e saj, por duket se Keisi e ka fshirë.

Pas deklaratave të pafundme të dashurisë që Kejsi i bënte reperit, nuk dihen arsyet e ndarjes, porn ë postimin e fundit ajo ka bashkëngjitur dhe një shprehje dyshuese.

“Jepi dhuratën e mungesës atyre që nuk e vlerësojnë prezencën tënde,”- shkruan Kejsi.

Ndërsa Stresi ka vazhduar me postimet e zakonshme, bashkë me miqtë e tij të ngushtë. Mbetet për t’u mësuar e vërteta, vetëm nëse çifti do të reagojë lidhur me këto fakte!