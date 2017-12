Stresi me urim emocionues për ditëlindjen e nënës

Sot eshte Ditelindja Jote Mam : Nëna është ajo e cila e përkund djepin me të majtën e saj, kurse botën me të djathtën e saj.Sikur të ishte bota në njërën pëllëmbë të dorës time, kurse nëna në pëllëmbën tjetër të dorës, e unë.. do ta zgjedhja nënën!E ardhmja e fëmijës, varet nga nëna.Nëna ime është ajo e cila më ka ndërtuar. Vërtetë e tërë bota është e vogël, kurse nëna, mbetet gjithnjë e madhe! Nëna është një kandil i shenjtë që m’i ndriçon netët e jetës, me modestin dhe stilin e saj të lehtë të një amërisë. Duaje Nenen Rrespektoje Dhe Do Vdesesh I Lumtur luv u mom

