Tre anëtarë të stafit të Khabib Nurmagomedov janë arrestuar mbrëmë.

Boksieri rus e ka detyruara Conor McGregorin që ta dorëzoj meçin në raundin e katër, por që më pas ka eskaluar situata.

Tre anëtarë të grupit të Khabib, u janë vërsulur përkrahësve të irlandezit, në mesin e tyre edhe reperi i famshëm, Drake, përcjell “lajmi.net”.

Që të tre persona janë kapur nga policia, duke u shoqëruara për në mbajtje, e që për ta do të thotë se nuk kanë më të drejt t’i shikojnë meçet nga afër.

This coward jumping the cage is a disgrace! The bus has been and gone! This man has just been in a very hard fight and this man has just tried to steal it on him with a bare knuckle! He’s a coward whoever he is! An absolute DOG! UFC have to deal with this! pic.twitter.com/w2nRbOs3TH

— Tony Bellew (@TonyBellew) October 7, 2018