Spanja ka arritur që të kalojë në epërsi ndaj Iranit në ndeshjen që po zhvillohet në Kazan.

Sulmet e parreshtura të Spanjës nuk arritën të thyejnë rezistencën e madhe të Iranit.

Pjesa e parë përfundoi pa gola, dhe pjesa e dytë filloi edhe më furishëm për spanjollët.

Pas një topi në zonë, përpjekja e Hosseinit për të larguar topin qëllon këmbën e Diego Costas, ku më pas topi befason portierin iranian dhe topi përfundoi në rrjetë (54′).

GOAL FOR #ESP!!

They finally find a way through thanks to Diego Costa! #WorldCup pic.twitter.com/Vb3S76WJht

— FootyMatrix ⚽ (@Footy_Matrix) June 20, 2018