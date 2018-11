Sot është ditë e veçantë për Adelinën dhe Valin

Adelina Ismaili dhe burri i saj Vali sot më datë 26 nëntor kanë një arsye më shumë për të festuar, shkruan lajmi.net.

Kjo për faktin se Vali feston ditëlindjen dhe ishte gruaja e tij Adelina ajo e cila e ka uruar me fjalë zemre nëpërmjet publikimit të një fotografie në Instagram.

“Urime ditëlindjen dashnia jeme. Edhe pafund here me lind e me vdek, ty kisha me ti fal krejt prap. I paç më t’mirat e kësaj jete, i meriton më s’shumti. T’du”, ka shkruar Adelina pranë postimit.

Dyshja njihen si një çift perfekt dhe nga dashuria e tyre disavjeçare e kanë sjell në jetë djalin, Uliksin.