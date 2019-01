Trejsi Sejdini është njëra nga femrat shqiptare më të përfolura në “showbizin” tonë që pas kurorëzimit si “Miss Universe Albania’, por jo vetëm.

Trejsi përfaqësoi Shqipërinë në Tajlandë në eventin e madh “Miss Universe”, ku edhe pse nuk fitoi çmimin e parë, nuk doli duarbosh pasi fitoi shumë fansa dhe kjo u pa fare mirë në rrjetet sociale.

Ndjekësit tajlandezë të 18 vjeçares nga Elbasani që përfaqësoi Shqipërinë në “Miss Universe”, që prej fillimit e kanë pritur mjaft mirë dhe teksa arriti në aeroportin e tyre ata e pritën me flamuj shqiptarë dhe me postera dashamirës.

Lidhur me pjesëmarrjen e saj në këtë eveniment, ajo foli para pak ditësh në “Fun Day” me Fatmën, intervistë të cilën mund ta shikoni në YOUTUBE.

Por e keni parë si dukej Trejsi para se të bëhej e famshme? Bukuroshja ka publikuar një foto në Instagram ku tregon se si duket tani dhe si dukej para 10 viteve si pjesë e sfidës “10 years challenge” dhe me të vërtetë është si një kukull e bukur.

“Faleminderit Zot per cdo gje qe me ke dhene ne jeten time. Faleminderit per cdo gezim dhe cdo hidherim , sepse fundja cdo gje ne jete ndodh per nje arsye.

Faleminderit Mam per cdo sakrifice ,per tu bere akoma me e forte dhe e afte per te perballuar cdo gje ne jete”, shkroi ajo në foton ku bllokoi komentet.

Ja që Trejsi nuk ka ndryshuar shumë, por vetëm është zbukuruar.