Këngëtarja Eni Koçi e shfaqur në skenë prej disa vitesh, kur ishte vetëm 12 vjeçe dhe binte në sy për thjeshtësinë e saj.

Por atëherë, sepse tani nuk ka më thjeshtësi, Eni e ekzagjeron dhe madje këtë e kanë vënë re edhe fansat e saj.

Kohët e fundit, sidomos që pas transferimit në Londër për studime, Eni është shndërruar në një zonjushë shumë tërheqëse me forma të kolme , por a ka qenë gjithmonë me këto tipare apo e kanë bërë ndërhyrjet?

Së fundmi është postuar një foto e Enit në faqen “Vipat e Bllokut”, ku shihet ndryshimi i tipareve në fytyrën e saj.

Diferenca shihet me sy të lirë dhe mbase kemi të bëjmë me ndërhyrje operacionale plastike përveç mbushjeve me botox.

Megjithatë nuk kemi një reagim të vetë këngëtares për këtë rast…

Eni është motra e vogël e Greta Koçit dhe ndoshta kjo është edhe arsyeja që i është futur muzikës.