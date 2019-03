Sony planifikon të mbyllë deri në 2000 vende pune në sektorin e smartfonëve deri në vitin 2020.

Numri i njerëzve të prekur ose do të humbasin vendet e punës ose do të zhvendosen në departamente të tjera.

Ndërsa Sony vazhdon të humbasë para nga smartfonët, Nikkei Asian Review raporton se kompania japoneze do të mbyllë deri në 2000 vende pune nga sektori i smartfonëve deri në vitin 2020.

Sony ka qenë në gjendje të konkurrojë me Samsung dhe Apple në tregun e smartfonëve deri më tani. Telefonat e saj Xperia kanë rreth 1 përqind të tregut në tregun global të smartfonëve, por kompania vazhdon të humbasë paratë.

Veçmas, Sony ka konfirmuar se do të mbyllë fabrikën e saj në Pekin. Sipas Reuters, kompania do të zhvendosë prodhimin e saj në Tajlandë. Objekti do të prodhojë smartfonë, por kompania do të vazhdojë të transferojë disa prodhime tek kontraktorët.

Por Sony po merr masa më drastike për të përmirësuar biznesin. Divizioni i Sony Mobile Communications, i njohur për prodhimin e smartfonëve ‘Xperia’, do të bashkohet divizione të reja.

Ndarja e re do të quhet Produktet Elektronike dhe Zgjidhjet.