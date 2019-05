Shpesh herë kemi dëgjuar të thonë se iu është rritur fama në krahë të Majkut dhe me këtë ecuri ka vazhduar deri më sot.

Por jo, të gjithë kanë gabuar dhe iu janë mbyllur sytë, pasi që kjo ka qenë vetëm një dukuri plus që emri i saj të përmendet dhe aspak më shumë.

Historia e Majlindës dhe e Majkut që moti ka përfundur dhe ka rezultuar me ndarje, por ajo çfarë i ka japë kahje Majlindës të përmendet dhe komentohet janë paraqitjet e saj dhe linjat perfekte që ka.

Cilësohet si vajza më me stil e estradës e cila ndonëse nuk ka bërë ndonjë gjë dhe nuk mirret me diçka shumë të madhe emri i saj po lakohet shumë nga të gjithë.

Këtë po e dëshmojnë edhe paraqitjet e saj dhe veshjet gjigante ku edhe po ka çfarë të qet dhe të ndezë një publik të gjerë.

Ndër to po del të jetë edhe kjo veshje të cilën do ua prezantojmë tani, e cila me fustan të gjatë e të ngushtë e me flokë të shkurtëra Majlinda dukej porsi një pehri e magjishme.

E, ajo çfarë u vërejt më së shumti ishte fustani i cili dukej sikur të kishte me lugë të këpucëve aq i ngushtë dhe i theksuar që ishte.

Pë më shumë shikojeni dhe binduni edhe vetë. /Kosovarja/