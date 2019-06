Engjëllusha Salihu është këngëtarja që po bën shumë bujë në muzikën popullore shqiptare.

Ajo fillimisht u bë e njohur si vajza e këngëtares së mirënjohur, Shyhrete Behlulit e më vonë si këngëtare shumë e pëlqyer.

Engji nuk mungon as me postime të ndryshme në rrjete sociale e sidomos në Instagram ku ka pas vetës me mijëra ndjekës.

E tani ajo po shijon pushimet, nga ku poston pamje të ndryshme.

Sot përmes një postimi ajo ka bërë një urim për të gjithë ata që kanë agjëruar.