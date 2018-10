Edicioni i këtij i Miss Globe Albania i është besuar prezantimit të këngëtares Soni Malaj.

Ka qenë vetë këngëtarja e cila e ka bërë të këtë lajm përmes profilit të saj në Instagram, duke u shprehur mjaft entuziaste.

“E nderuar qe Deliart Association me besoi prezantimin e ketij spektakli internacional,qe do transmetohet ne 5 kontinente. Ne kete vit jubile per @themissglobe jo vetem do performoj,por edhe do prezantoj kete spektakel te rendesishem bukurie,qe mbledh bukuroshet nga 50 shtete te botes.Na ndiqni me date 21 tetor,ora 19:00 ne Amfiteatrin e Tiranes,”-përfundon Soni në rrjete sociale.