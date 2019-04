Ka disa ditë që reperi Skivi po paralajmëron diçka të madhe, shkruan lajmi.net.

Dhe tashmë i erdhi koha e pubikimit të projektit të cilin për të cilin ai ka premtuar se do të bëjë shumë zhurmë.

Madje edhe titulli i këngës është “Panika” dhe do të publikohet sot në rën 16:00. Ishte Skivi ai i cili e ka treguar këtë nëpërmjet publikimit të një fotografie në llogarinë e tij në Instagram.

“Falemnderit krejtve që ishit pjesë e projekteve dhe kishit besim n’mu, puna e secilit ka me ra në sy, sot mas orës 16:00 n’kanalin tem youtube, link in bio #panika Sa jeni tu e prit?…kalle me flak🔥🔥🔥 n’comments”, ishin fjalët e tij pranë postimit.