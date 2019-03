Skerdi Ago ka njoftuar se është larguar nga “RedBox Entertainment”.

Këngëtari Skerdi Ago përmes një postimi në Instagram ka njoftuar se është larguar nga “RedBox”.

Në njoftimin e tij, këngëtari ka bërë të ditur se këtë vendim e mori për shkaqe personale.

KY ËSHTË STATUSI I PLOTË I SKERDIT, PA NDËRHYRJE:

“Shoqeri dhe ju fansa te dashur, nga sot nuk jam me pjese e @redboxent (kenaqesi te punoja me ata). Jane gjera personale ato qe me kane shtyre drejt ketij vendimi.

Shihemi ne nje kohe te duhur, faleminderit te gjitheve per mbeshtetjen dhe perkrahjen e vazhdueshme deri sot. SKERDI!”. /Lajmi.net/