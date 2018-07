Kryetari i klubit mitrovicas, Trepça 89 – Abedin Zeka në një prononcim për ‘GazetaBlic’ ka folur për situatën e fundit të krijuar në kampin “gjelbër e zi”

Por gjatë komentimit të rastit të fundit (me pagat e lojtarëve), ai konfirmoi dënimin me një pagë ndaj lojtarëve të skuadrës së tij, për shkak se futbollistët në ndeshjen e zhvilluar me 29.04.2018, mes Trepçës ’89 dhe Flamurtarit, të zhvilluar në stadiumin “Riza Lushta” kanë luajtur ‘qëllimisht’ 0-0, për t’i bërë favore skuadrës prishtinase në luftën për mbijetesë, kjo gjithnjë sipas kryetarit të klubit i cili nëpërmjet telefonit tha:

“Pas ndeshjes me Flamurtarin i kam dënuar me nga një pagë, sepse i kam thënë lojtarëve, nuk vendosni ju se cilin ekip do t’a leni në ligë”, duke aluduar se lojtarët e tij i’a kishin kurdisur ndeshjen pa dijeninë e këtij të fundit.

Barazimi në atë takim i konvenonte të dyjave ekipeve, por më shumë do i shkonte përshtati Flamurtarit.

Ende nuk dihet se kjo ndeshje ka qenë apo jo e kurdisur, mirëpo këto akuza na shpien drejt mendimeve se rezultati i atij takimi ishte i ditur para fillimit të ballafaqimit.

Mbetet të shihet kundërpërgjigja e lojtarëve ndaj këtyre akuzave të rënda.