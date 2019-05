Në vitin 2009 pak kush do të kishte menduar që me një nënshkrim që po e realizonin me Blerim Devollin, po ia hapnin varrin kompanisë më profitabile publike në Kosovë.

Pas 10 vjetëve pak kush beson që kjo kompani ka shpëtim.

Ajo është ngrënë prej brenda nga kompania Z-Mobile.

Albioneta Ademi

Historia e shkatërrimit të kompanisë më të madhe publike, Telekomit të Kosovës, nisi me një kontratë të nënshkruar në vitin 2009.

Kontrata ishte lidhur në mes të Telekomit të Kosovës dhe Z-Mobile, pronar i të cilës ishte Blerim Devolli.

Sipas kësaj kontrate, Z-Mobile do ta përdorte të gjithë infrastrukturën e Telekomit të Kosovës, për të nisur një biznes brenda tij, pa asnjë investim paraprak.

Zyrtarët e kësaj kompanie publike ishin pajtuar që t’ia ndërtonin vetës një konkurrent, MVNO’në (mobile virtual netëork operator), i cili pastaj do t’i korrte 78 për qind të fitimeve, karshi 22 për qind që do t’i shkonin kompanisë amë, MNO (mobile netëork operator).

Që e keqja të mos përfundonte me kaq, dikush në Telekomin e Kosovës u përkujdes që të mos e respektonte këtë kontratë, duke bërë që cështje të shkonte në Gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit.

Telekomi nuk ia kishte ndarë numrat me 3G dhe 4G Z-Mobile’it dhe nuk i kishte shpërndarë numra aq sa parashiheshin me kontratën e 2009’ës.

Në dhjetor të 2016’ës u publikua vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit.

Sipas tij, Telekomi do t’ia paguante 32 milionë euro Blerim Devollit, e këtu përfshiheshin edhe 4.5 milionë euro që Z-Mobile ka shpenzuar për mbrojtje në Arbitrazh.

Misteri më i madh vazhdon të mbetet fajtori brenda Telekomit, që shkaktoi shkuarjen në Arbitrazh, e pastaj edhe borxhin prej 32 milionë eurove.

Kompania në Gjykatën e Arbitrazhit ishte përfaqësuar jashtëzakonisht në mënyrë të varfër, nga një avokat që ishte pa përvojën e duhur, i afërt me kryeshefin e atëhershëm të Telekomit, z. Agron Mustafa.

Kompania publike me rreth 2500 të punësuar, që edhe ashtu po punonte pa fitim, tash me gjithë këta milionë që duhet t’i jepte po shkonte drejt falimentimit.

Kjo situatë i krijoi hapësirë Blerim Devollit që të luante rolin e shpëtimtarit që po vetëmohohej për të shpëtuar

Biznesmeni nga Peja, fitimtar në secilën formë në raport me Telekomin, prej vitit 2016 kur Arbitrazhi e nxori fitimtar, kishte përdorur mënyra të ndryshme për t’u dukur ‘hero i Telekomit’.

Në fakt Z- Mobile po fitonte ekstra nga Telekomi.

Në maj të 2017’ës, Devolli së bashku me Agron Mustafën, në një paraqitje para mediave, thanë se kishin vendosur të gjenin një zgjidhje në mënyrë që Telekomi të mos falimentonte.

Ata kishin bërë një marrëveshje në këmbim të së cilës Blerim Devolli do t’i falte borxhin prej rreth 27 milionë eurove Telekomit, ndërsa do të kërkonte vetëm t’i paguheshin 4.5 milionë euro të cilat Z-Mobile i kishte shpenzuar gjatë procesin gjyqësor në Arbitrazh.

“Ne sot kemi arritur një marrëveshje e cila shpëton nga falimentimi PTK-në.

Telekomi i Kosovës mbetet i paprekur nga kjo padi, falë bisedimeve mes meje dhe Blerim Devollit dhe menaxhmentit të PTK-së dhe Z-Mobile”, thoshte Mustafa, duke i paraqitur Devollët si shpëtimtarë të Telekomit.

Gjithcka në kontratën e mëshirës, që po e nënshkruanin atëherë Devolli e Mustafa, po binte në llogari të Telekomit.

Sipas kësaj marrëveshjeje përvec që Z-Mobile’it do t’i jepeshin 4.5 milionët, aty ishin dakorduar edhe që Telekomi deri në vitin 2023 të mos e marrë asnjë cent prej të hyrave që i realizon Z-Mobile.

Për më tepër i detyrohet që t’i jep edhe më shumë numra e edhe më shumë akses në 3G dhe 4G.

4.5 milionë euro i janë paguar krejtësisht në heshtje Z-Mobile’it për shpenzimet në rastin me Telekomin, të cilin kjo e fundit e humbi.

Pasi u pagua kjo shumë, gjithçka tjerër ra poshtë dhe Devolli vendosi që përmes Gjykatës në Prishtinë të kërkojë nga Telekomi t’i paguheshin 27 milionë eurot, pra të ekzekutohet vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit.

Prokuroria Speciale kishte ngritur aktakuzë për kontratën e Telekomit me Z-Mobile, mosrespektimi i së cilës i ka sjellë dëm prej 32 milionë eurove në Gjykatën e Arbitrazhit.

Në aktakuzën që kishte siguruar Gazeta Express, tre zyrtarët e lartë të Telekomit; ish-shefi ekzekutiv gjatë viteve 2012-2014, Ejup Qerimi, ish-kryesuesit të bordit të drejtorëve Rexhë Gjonabalaj dhe ish-shefit ekzekutiv Agron Mustafa, akuzoheshin për keqpërdorim të detyrës dhe mosrespektim të kontratës me Z-Mobile.

Ejup Qerimi, në cilësinë Kryeshefit Ekzekutiv të PTK’së, të cilën pozitëe ka mbajtur gjatë vitit 2012-2014, i njëjti me mosveprim gjatë ushtirmit të kësaj detyre, duke mos përmbushur kontratën e vitit 2009, konkretisht duke pasur vonesa të shërbimëve3G dhe 4Gpër kompaninë Dardafon.net (Z-Mobile), ka kryer veprën penale “Keqpërdorim i detyrës zyrtare”.

Agron Mustafa akuzohet se duke nënshkruar marrëveshjen me drejtorin e Z-Mobile, Milot Gjikollin, në maj të vitit 2017, e ka dëmtuar Telekomin me 5.049.681 euro, ani pse kjo marrëveshje supozohej ta ‘shpëtonte’ Telekomin pa i paguar 30 milionë eurot që u dënua nga Arbitrazhi.

Rexhë Gjonbalaj, gjatë kohës sa ka qenë kryetarit të Bordit të Drejtorëve të PTK-së nuk ka përmbushur detyrën e tij zyrtare me qëllim që të dëmtuarës Z-Mobile t’i shkaktoj dëm

Të tre më vonë u liruan nga akuzat.

Sërish nuk dihet se kush ishte fajtori që i dha teposhtëzën më të madhe Telekomit.

Express kishte mësuar se avokatët e kompanisë ta zgjedhur për ta mbrojtur Kosovën janë njerëz të afërt me Agron Mustafën.

Njëri nga avokatët është gjithashtu familjar i Fatmir Gjonbalajt, drejtor i Prokurimit në Telekom.

Për një dekadë, me barrën Z-Mobile, Telekomi performoi nën urdhrat e disa kryeshefave ekzekutivë, që iu ndërruan shpesh.

Kompanisë publike asnjëherë nuk iu hoqën duart e politikës, e kjo dëshmohet edhe në punësimet e shumta që u bën nga partitë politike.

Sa më shumë që Telekomit ka rritur numrin e punonjësve dhe bashkëpunimin me Z-Mobile, aq më shumë ka rënë në përformancë.

Tash e disa vite punon ma fitim, dhe Qeverisë i është dashur të asistojë në borxhet e kompanisë.

Telekomi numërohej si një nga kompanitë prej të cilës shteti do të përfitonte më së shumti me privatizimin e saj.

Tash llogaritet që ajo të vlerësohet shumëfish më pak, me gjendjen që është tani.

Nga ana tjetër, laku i është ngushtuar edhe më shumë ne fyt Telekomit, tash kur Blerim Devolli po e shantazhon se nëse nuk ia paguan borxhin për 14 ditë, do të fillojë me procedura të përmbarimit.

Letrën Devolli ia ka dërguar kryeshefit të tanishëm të Telekomit, Bedri Istrefit, më 29 prill të këtij viti, ku i kërkon 25.9 milionë euro sa thotë se ia kanë borxh.

I bie që Telekomi ka vetëm edhe një javë kohë për t’i derdhur në llogarinë e biznesmenit mjetët ose politikanët, që llogaritën të afërt me Blerim Devollin, t’a bindin biznesmenin që të tërhiqet.

Shpëtimin mbetet në duart e njeriut që shteri për një dekadë kompaninë publike. /Express/