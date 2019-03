Me verën që është afër, shumë prej nesh do të mendojnë për trupin që do shpërfaqin në plazh.

Pa marrë parasysh se çfarë qëllimi juaj është, ose humbja e peshës ose fitimi i muskujve, prapëseprapë përqendrimi do të jetë tek sforcimi fizik.

Për fat të mirë, nuk kërkohet që të shpenzoni orë të tëra në palestër, gjithçka që duhet të bëni është diçka e thjeshtë.

Sipas ‘Men’s Health’, nuk keni nevojë të bëni sete apo ripërsëritje të mëtutjeshme, por gjithçka që nevojitet është fokusi.

Për të ndërtuar muskuj, fokusohuni në mënyrën se si i ngrini peshat.

Një ekip hulumtuesish amerikanë krijoi një eksperiment të thjeshtë ku ata morënnjë grup njerëzish që kurrë më parë nuk kishin ngritur pesha.

Atyre u tha të bëjnë ngritje dhe gjatë çdo ngritjeje, studiuesit përdorën elektroda për të matur aktivitetin e muskujve.

Matësi zbuloi se meshkujt mund të shtojnë muskujt e tyre deri në 12% nëse përqendrohen gjatë një ngritjeje peshe. /Lajmi.net/