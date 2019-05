Kur ndonjë person që e doni apo e njihni që është në depresion, ju bëni mirë që të jeni pran tij çdo herë.

Andaj duhet të keni në mendje gjithmonë këtë fakt se personat që janë në depresion kanë nevojë për mbështetjen dhe dashurinë tuaj.

Në një intervistë për Helathmagazine Doktori Jackie Gollan, ka thënë se në disa raste depresioni nuk mjafton të luftohet me anë të mjekimit, pasi sipas tij ka edhe gjëra të ndryshme që ndihmojnë në këtë aspekt.

E para që duhet të bëni është që këtyre personave të ua bëni me dije që janë me depresion dhe se kanë nevojë për kurimin e tij.

Pas kësaj merrni ata në ndonjë udhëtim me veturë apo me tren ku bisedoni për këtë çështje, edhe pse kjo atyre nuk mundet të iu pëlqej kjo gjë.

Nëse shtrohen në klinikë për kurim ju duhet të shkoni çdo ditë t’i vizitoni dhe të bisedoni me ata të ju jepni mbështetje.

Pos kësaj ju duhet të lexoni pak në librat për depresion, me këtë do e keni më të lehtë komunikimin me ata.

Kështu bashkë me doktorin që i propozoni të vizitojnë dhe juve sipas Helathmagazine mundet të luftohet depresioni.