Në vend të pllakës prej betoni në kopsht, bëni podium me pllaka katrore me garniturë për të ndenjur ulur

Bëje vetë! Podiumi me pllaka do t’ju shërbejë si dhomë e mrekullueshme ditore në kopsht.

Gjithmonë keni ëndërruar që të keni oazën tuaj në kopsht, vendin për të qëndruar ulur dhe për t’u kënaqur me familjen dhe miqtë, por mungesa e kohës ju ka penguar që këtë ëndërr ta realizoni.

Mirëpo, po ju sjellim zgjidhjen me ndihmën e së cilës do të mund ta bëni lehtë dhe shpejt dhomën e ditës me pllaka me garniturë për ulje në kopsht.

Shumë lehtë mundeni që nga rëra, tullat e vjetra dhe gurët, me ndihmën e miqve dhe familjarëve të rregulloni një oazë të mrekullueshme në të cilën do të kënaqeni në ditët me diell.

Dhe si ta ndërtoni, shikojeni…