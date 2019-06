Aktive si asnjëherë më parë është tani Luana si në projektet muzikore ashtu edhe në mbrëmjet muzikore, shkruan “InfoKosova”.

Luana që nga bashkpunimi me Bujar Qamilin ka sjellur edhe me Ramadan Krasniqin, ndërsa tani ajo erdhi me këngën “Biondina” në një version pak më ndryshe.

Në këtë këngë ajo u dukë shumë speciale me nje dustan të bardhe dhe nje fjong të kuqe në flokë që të kujtonte vajzat e përrallave.

E për këtë pamje asaj ju drejtu një pyetje nga njëra nga fansat e saja, por edhe Luana nuk ka hezituar t’i jep përgjigje. /InfoKosova/.