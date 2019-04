Anita Muçaj një prezantuese e pashoq e lajmeve qëndrore në televizionin publik të Kosovës, vite më parë i dha fund beqarisë duke lidh kurorë me kryetarin e asja kohe të AAK-së Ramush Haradinajn, shkruan “InfoKosova”.

Edhe ky qe një lajm shumë shokues për opinionin kosovar, ngase u lidhen dy persona që ishin pothuajse dy bota të kundërta me njëri-tjetrin.

E pikërisht thuhet se kur janë të kundërt lind dashuria më e fortë në mes këtyre personave.

Lidhje të tillë duket se kanë përjetuar edhe Anita e Ramushi, të cilët i përkisnin dy fushave të ndryshme publike, njëri merrej dhe merret me politikë e tjetra me moderim.

Tanimë që kanë kaluar shumë vite nga martesa e tyre e papritur, ata kanë krijuar dhe familje dhe janë shumë të lumtur bashkë.

Ramushi një burrë i fortë dhe i pushtetshëm duket se Anitës ia mori zemrën me shumë zotësi duke e bërë atë që të dashurohet në një politikan si vet ai.

Vlen të cekim se Anita pasi u martua me Ramushin në një intervistë televizive kishte treguar edhe per takimin e parë me të, ku tha se ishin takuar në korridoret e KTV-së në objektin e Radio Kosovës.

E duket se ky ka qenë fillimi i simpatisë e më pas lidhjes dhe dashurisë së tyre./InfoKosova/