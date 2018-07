“Home Alone (I vetëm në shtëpi)” tani është një film i pasinqertë me një ndjekje të kultit dhe arsyeja është e thjeshtë: nuk do të gjeni asnjë film tjetër me një atmosferë të tillë magjike dhe festive.

Kjo komedi familjare u filmua në vitet 1990, por akoma pëlqehet nga njerëzit anë e kënd botës.

Side Bright ka sjell një listë me personazhet tanë të preferuar nga ky film i paharrueshëm, të cilët kanë ndryshuar gjatë çerekut të fundit të një shekulli.

Kevin McCallister, luajtur nga Macaulay Culkin

Harry Lime, luajtur nga Joe Pesci

Marvin Merchants, luajtur nga Daniel Stern

Kate McCallister, luajtur nga Catherine O’Hara

Peter McCallister, luajtur nga John Heard

Buzz McCallister, luajtur nga Devin Ratray

Megan McCallister, luajtur nga Hillary Wolf

Jeff McCallister, luajtur nga Mike Maronna

Linnie McCallister, luajtur nga Angela Goethals

Fuller McCallister, luajtur nga Kieran Culkin

Uncle Frank, luajtur nga Gerry Bamman

Aunt Leslie, luajtur nga Terrie Snell

Pigeon Lady, luajtur nga Brenda Fricker

Cedric, luajtur nga Rob Schneider

Mrs. Stone, luajtur nga Dana Ivey

Mr. Hector, luajtur nga Tim Curry