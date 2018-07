Muaji korrik ka filluar dhe gjëja e parë që shumë njerëz pyesin është se si do të shkojë në financat e tyre?

Këtu ju lëmë disa parashikime për atë që mund të prisni në këtë muaj, sipas shenjës tuaj zodiakut.

Dashi

Korriku nuk është një kohë e mirë për të menduar për të bërë investime. Në jetën tuaj ekonomike ju ende vini duke bartur shumë borxhe që grumbulloheni nga e kaluara. Shfrytëzojeni këtë muaj për t’u përqëndruar 100% në këtë çështje dhe të shpëtoj prej tyre njëherë e përgjithmonë.

Demi

Në pjesën e parë të vitit ju keni shijuar disa lukse që i keni nga paga juaj; megjithatë, mos u shqetësoni për muajt e ardhshëm, sepse gjithçka do të shkojë mirë.

Binjakët

Ju do të merrni para papritur. Sa i përket performancës së punës ju do të keni një performancë të mirë dhe do të arrini qëllimet që keni vendosur. Mos e humbisni mundësinë për të shpëtuar.

Gaforrja

Është koha për të filluar nga e para. Mos mendoni për shpenzimet e zbrazëta, sigurohuni që të kurseni mjaft, sepse në të ardhmen do t’ju duhen.

Luani

Njerëzit e lindur nën këtë shenjë do të kalojnë një kohë të mrekullueshme në biznes. Muaji korrik është koha e duhur për të menduar për investimin në një projekt të ri, mos e kufizoni veten dhe filloni ëndërrimin e madh.

Virgjëresha

Jeni një person impulsiv dhe e lini veten t’ju rrëmbejnë emocionet, duke mos i matur shpenzimet. Në momentin që do mësosh t’i kontrollosh, do t’ju shkojë shumë mirë me financat.

Peshorja

Nëse deri tani ju nuk merrni sukses ekonomik është sepse ju vetë ngelët duke gjetur justifikime. Vendosni bateritë, Peshore. Është koha që ju të organizoni financat tuaja dhe të nisni çdo gjë nga e para.

Akrepi

Për një kohë të gjatë ju u mbyllët për të investuar në projekte që nuk punojnë dhe keni dështuar. Është koha për të provuar gjëra të reja.

Shigjetari

Gjashtë muajt e parë të vitit keni kursyer shumë, këto para do t’ju ndihmojnë t’i përdorni në çdo rast urgjent që ju ndodh. Mos u shqetësoni, çdo gjë do të jetë mirë dhe ju do të dini se si të përballeni me situatën.

Bricjapi

Urime, Bricjap! Ky muaj është koha më e mirë për të shijuar gjithçka që keni. Ju mund të bëni udhëtimin që keni ëndërruar kaq shumë ose t’ju japë një shije të mirë.

Ujori

Lërini frikërat dhe bastet. E ardhmja juaj varet nga ju, askush tjetër nuk mund të vendosë për këtë. Besoni në ju dhe do të jeni të suksesshëm.

Peshqit

Është koha të mendosh për një plan financiar përpara se ekonomia juaj të shkojë me një shtrëngim. Mos e humbni qetësinë tuaj, ju do të dini se si ta trajtoni atë.