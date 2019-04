Ish-futbollisti i famshëm anglez, David Beckham njihet nga të gjithë si një nga meshkujt më seksi në botën e futbollit dhe jo vetëm.

Legjenda e Manchester United dhe e Real Madridit shpesh ka fituar çmime të ndryshme sa i përket pamjes fizike.

Anglezi nuk është vetëm i talentuar në futboll, por ai ka rrëmbyer zemrat e mijëra femrave me stilin unik të veshjeve që bën.

Në vitin 1998 revista e njohut ‘Four Four Two’, parashikoi Beckhamin e plakur në vitin 2020.

Me flokë të rëna e të thinjura dhe me dhëmbë të rrallë, revista e ka sjellë ish-lojtarin në një imadh jo fort të kendshëm, por si duket ka gabuar.

David Beckham nuk e ka humbur klasin e tij dhe është ende një mashkull mjaft tërheqës.

How Four Four Two magazine predicted David Beckham would look in 2020 compared to how he looks today. Must be a slippery slope from here. pic.twitter.com/d7Xn2LDaOS

— Football Tweet (@Football__Tweet) April 21, 2019