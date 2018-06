Pasi studenti amerikan Brock Turner, u dënua për përdhunim vetëm 6 muaj në burg, shoqëria u alarmua.

Shumë mendonin se djali pësoi një bindje të gabuar dhe gjashtë muaj burg është asgjë në krahasim me traumën që pësoi viktima.

Para se të vendosni për të mbështetur ndonjë nga palët në këtë konflikt, ju do të mësoni se si përdhunuesit dënohen në vende të ndryshme.

Në Kinë, përdhunuesi mund të dënohet me vdekje të menjëhershme ose tredhje.

Fjalë për fjalë, ai është i privuar nga instrumenti i dhunës!

Në Korenë e Veriut, përdhunuesi dënohet me vdekje me pushkatim, dhe viktima mund të bashkohet me skuadrën.

Në Afganistan viktima mund të bëhet ekzekutori.

Autorët e krimit, pësojnë dhunë seksuale dhe më pas dënohen me vdekje.

Në Rusi, dënohen nga 3 deri në 10 vjet.

Në Egjipt, praktikohet ndalimi i krimit, në formën më të çuditshme.

Përdhunuesi lihet pa rroba në mes të të gjithëve.

Në vendet e ulëta, dënohen me nga 4 deri në 15 vjet, por dhunë do të thotë edhe puthje me zor.

Me siguri, djemtë në këtë vend nuk janë të parët që japin puthjen.

Autori i mëkatit në Iran është i dënuar me varje apo pushkatim.

Dhe nëse nuk shpallet fajtor, nga disa mrekulli, arrin të shmangë dënimin me vdekje, por bllokohet për jetë ose e torturojnë.

Vendet arabe janë të njohur për ligje mizore.

Përdhunuesi i dënuar, vritet menjëherë pas përfundimit të gjyqit.

Por në Izrael, ata janë më të butë me kriminelët.

Përdhunuesi është burgosur për një periudhë prej 4-16 vjet.

Në Emiratet e Bashkuara Arabe, personi i dënuar është i privuar nga jeta brenda 7 ditëve pas vendimit.

Të paktën ai ka mundësinë për t’i thënë lamtumirë familjes së tij.