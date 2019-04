Shyhretja po duket bukur.

Shyhrete Behluli është ndër artistet e muzikës popullore që numëron me mijëra fansa besnik që nga dalja e parë e saj në skenën muzikore.

Këngët e saj dëgjohen çdo herë me shumë ëndje duke u shndërruar menjëherë në hite, madje, edhe po të bëhet fjalë edhe për këngët e saj të vjetra ato bartin nostalgjinë e kohës.

Ajo përveç si këngëtare njihet edhe si një grua mjaft e zonja, duke ruajtur bukurinë dhe elegancën e saj të pashtershme.

Nuk është se eleganca e saj bie në sy vetëm në mbrëmjet apo projektet muzikore, por edhe në fotot e përditshmërisë e ruan po të njëjtin stil, shkruan “Kosovarja”.

Madje, këtë me së shumti e dëshmon ky imazh i saj, ku shihet mjaft elegante e veshur e tëra në firmato duke filluar nga të mbathurat e aksesorët tjerë.

Me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë shfaqet tejet e lumtur që do t’i takojë fansat në Brescia, ku nuk do t’i argëtojë e vetme.

Pasi që kohët e fundit është reperi Gold Ag që po bashkëpunon në mënyrë të suksesshme me këngëtaren e dashur Shyhrete Behlulin.

Padyshim që me këngët e tyre atmosfera magjike e mbrëmjes nuk do të mungojë.