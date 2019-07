Shyhrete Behluli e publikon dhe e fshin menjëherë foton në Instagram.

Këngëtarja e mirënjohur shqiptare, Shyhrete Behluli, ka filluar të bëhet tejet aktive në Instagram.

Ajo po publikon më shumë se kurrë më parë foto të ndryshme e për një të fundit u pendua dhe e fshiu menjëherë.

Këngëtarja ndau me ndjekësit një imazh me nipin e saj, foto në të cilën këngëtarja dukej e veshur me ngjyra e shumë stil.

Pas fshirjes së kësaj fotografie ajo me fansat e publikoj një tjetër të ngjashme./Lajmi.net/