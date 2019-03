Përveç muzikës këngëtarja Shyhrete Behluli siç duket e ka në qejf edhe sportin.

Ajo sonte do ta ndjek nga afër ndeshjen futbollistike Kosovë-Bullgari.

Kështu ka bërë të ditur vetë këngëtarja përmes një postimi në rrjetin social ‘Instagram’.

Ajo ka shkruar (Forca Kosova) sipër dy fotografive të biletave.

Kujtojmë që Kombëtarja e Kosovës sonte do të luajë një ndeshje shumë të vështirë.

Kosova do të ndeshet me Bullgarinë me fillim nga ora 20:45, në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian.

Vlen të theksohet se kjo është ndeshja e parë e kombëtares së Kosovës në kualifikimet për kampionat evropian, kurse Bullgaria luan ndeshjen e dytë – pas barazimit 1-1 ndaj Malit të Zi./Gazeta Blic./