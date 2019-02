“Mendohuni mirë për çdo hap që hidhni dhe mos bëni gabime që të rëndojnë zemrën tuaj”, ku është mesazhi i një qytetareje, e cila ka treguar në JOQ Albania historinë e jetës së saj, që duket paksa e komplikuar.

Gruaja rrëfen se martesa e saj me mblesëri nuk ishte shumë e gëzueshme, pasi me burrin grindej shumë shpesh dhe pa asnjë arsye dhe në një mbrëmje familjare me njerëzit e burrit kishte njohur një nga kushërinjtë e tij.

Ajo tregon se ishin pëlqyer dhe kishin filluar të flisnin.

Si fillim kishte përdorur një Facebook fals, pa i treguar se ajo qëndronte në anën tjetër të adresës falso.

Vajza kishte folur thuajse një muaj dhe më pas djali i kishte shprehur faktin se kishte filluar të dashurohej me të dhe pikërisht në atë moment komunikimi ishte ndalur.

Një ditë ajo kishte marrë guximin për ti treguar se vajza për të cilën ai kishte filluar të ndjente ishte ajo, ndërsa ai i ishte përgjigjur se e dinte.

Gruaja pohon se asnjëherë nuk është takuar me personin, vetëm kanë shkëmbyer dy puthje përgjatë 3 viteve, ndërsa sot prej një viti nuk kanë asnjë komunikim bashkë.

Mesazhi i plotë i gruas:

Pershendetje JOQ….

Doja te ndaja nje pjes te jetes time dhe te behet mesim per gjith ata qe gabojn….

Jam familjare pas 3 vitesh martes jo shum te lumtur pasi u morem me mbleseri vjen ne jet femija jon i pare, por debatet nuk kishin fund zenkat rrjedhnin pa asnje arsye…

ne nje mbremje familjare ku ishin plot te ftuar nga njerzit e burrit…njoha dhe nje kusheririn e tij te afert… u prezantuam cdo gje po shkonte shum mir normal… bised pas bisede kuptoheshim shum mir me kusheririn e burrit …pas disa kohesh marr nje fb jo ne emrin tim i coj ftes dhe aty flasim gati 1 muaj u lidha me teper me te ndihesha shum mir kur flisnim kuptonin njeri tjetrin shum mire… flisnim si miq ai se dinte kush isha pasi isha me profil fals..

Pas nje kohe ai thot se kishte filluar te ndiente per mua…

nuk munda te vazhdoj me se kisha frik se do e kuptonte kush isha ne te vertet dhe e ndaloj biseden…her pas here i flisja nga fb im original thjesht si kusheri….

me von vendosa ti them qe ajo isha une… dhe nje nate ishte vetem ne ballkon tek shpia jon dal i them qe ajo vajza isha une ai me thot qe e kishte kuptuar aty per nje cast u shtangem por papritur u puthem…nuk mund ta shpjegoja ate qe ndjeva ne ato caste…vazhduam te flisnim dhe per 3 vjet te tjera…per cdo gje i tregonim njeri-tjetrit gjat ketyre 3 viteve jemi takuar vetem 2 here pasi ai jeton shum larg nga vendi ku ndodhem une dhe ato 2 her qe jemi takuar se kemi pas kurr mundesin per te qen vet…u dashuruam tmerresisht vetem duke folur ne fb dhe tel …pasi bem 3 vjet qe flisnim me kerkoi te gjeja nje zgjidhje qe te takoheshim vetem per vetem…

vertet e doja shume mund te them qe e dua dhe tani akoma…por nuk mundesha ta takoja vetm per vetem nuk doja sepse ndiesha ne faj qe flisja me te jo me te beja dicka tjeter …i them nqoftse me do vertet duhet ta lem cdo gje ketu pasi nuk dua te prish kete familje qe krijova …me mori qante por fjalet qe me tha me dhane forc per te ecur para …

nqoftse ti do jesh e lumtur ta mbash familjen tende vazhdo me tha por duhet te dish qe gjithmon jam duke te dashur madje edhe pertej vdekjes do te dua …vujatem shume por nuk e vazhdova gabimin me tej ndalova ne kohe sot behen plot 1 vit qe nuk flasim me por kur dashuron vertet nje person…cfardo te ndodh…me kedo te jesh ai person do ket gjithmon nje vend ne zemren tende ….

Prandaj vajza te dashura gabova rend… mesoni nga gabimet tona…dashuroni ate qe do zemra juaj dhe jo ate qe te tjeret mendojn se esht me i miri per ju… te krijosh familje do te thot shume… prandaj ju lutem te gjithave mbaroni ne shkolle formoni personalitetin tuaj te dini cfar doni nga jeta.

Te dini ta menaxhoni ate jo tju menaxhoj ajo ju.

Pra per cdo hap qe hidhni ne jeten tuaj mendoheni mire qe mos gaboni dhe ai gabim te rendoj ne zemre dhe ne supet tuaja.”