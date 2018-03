Shprehitë e gjumit të njerëzve më të suksesshëm në botë

Ja një gjëegjëzë për ju: Çfarë është diçka që çdo njeri ngopet me të, por ju asnjëherë nuk ngopeni me të? Me siguri se e dini përgjigjen në bazë të titullit të artikullit – fjala është për gjumin!

Të gjithë e dimë se gjumi është i shëndetshëm për njeriun, por në këtë artikull do të diskutojmë për shprehitë e gjumit të njerëzve të suksesshëm.

Le të fillojmë me një pyetje të thjeshtë: Çfarë kërkon suksesi?

Epo, ndonëse përgjigja është më e gjatë, të gjithë mund të pajtohemi se shkurtimisht disa nga principet e suksesit janë: energjia, mendimi dhe shëndeti.

Dhe, siç duket, gjumi adekuat është aktiviteti më i rëndësishëm për mirëmbajtjen e funksionimit të tyre.

Gjumi është aq i rëndësishëm saqë kompanitë e suksesshme anë e mbanë botës tani kanë dhoma të veçanta ku punëtorët mund ta bëjnë një sy gjumë.

Një ndër to është edhe ‘Google’ – gjiganti i teknologjisë.

“Fjetja herët dhe zgjuarja herët nga gjumi e bën një njeri të shëndetshëm, të pasur dhe të mençur” ~ Benjamin Franklin.

Ne jemi të fascinuar me stilin e jetesës së njerëzve të suksesshëm.

Shumë artikuj janë shkruar për atë se çfarë hanë personat e tillë, çfarë lexojnë, dhe po, edhe si flenë.

Përderisa disa njerëz të suksesshëm kanë shprehi të çuditshme të gjumit, shumica e tyre e kanë një orar të caktuar se kur flenë, e kur zgjohen.

Një rast i tillë është ai Benjamin Franklinit që ka fjetur në 22:00 dhe është zgjuar në 05:00.

KËTO JANË PESË SHPREHITË E GJUMIT TË SHUMICËS SË NJERËZVE TË SUKSESSHËM:

1. Flejnë në ora 01:00

Sipas burimeve të ndryshme që i kanë përpiluar shprehitë e gjumit të 21 njerëzve të suksesshëm – nga Barack Obama e deri te Elon Musk – rreth 95 për qind e tyre flejnë në ora 01:00. (Winston Churchill kishte qëndruar zgjuar deri në orën 03:00)!

2. Zgjohen nga gjumi në 07:00

Sipas ‘Home Arena’, nëntë nga dhjetë persona të suksesshëm zgjohen nga gjumi në ora 07:00.

Ndër personat e suksesshëm që e kanë pranuar haptas këtë është Ellen DeGeneres, ndërkaq drejtoresha e kompanisë ‘Pepsi’ zgjohet në 04:00.

3. Të suksesshmit i bëjnë të paktën gjashtë orë gjumë

Indra Nooyi, pronarja e kompanisë ‘Pepsi’ është ndër të suksesshmit që nuk i bën gjashtë orë gjumë (ajo thotë se flenë vetëm pesë orë).

Edhe Elon Musk bën më pak se gjashtë orë gjumë. Ndërkaq drejtori i ‘Amazon’, Jeff Bezos, i bën shtatë orë gjumë.

4. E kanë një rutinë të mëngjesit

Përderisa rutinat e mëngjesit dallojnë mes të suksesshmeve, që të gjithë ata e kanë një rutinë të caktuar të cilës i përmbahen. I madhi Steve Jobs çdo mëngjes e pyeste veten, “Nëse sot është dita e fundit e jetës sime, a do të isha i lumtur me atë që do e bëjë sot?” Ndërsa rivali më i madh i jetës së Steve Jobsit, Bill Gates, i kalon një orë në shirit vrapimi (treadmill) çdo mëngjes.

5. E dinë rëndësinë e gjumit

Njerëzit e suksesshëm janë tejet të zënë (kërkoni në ‘Google’ për orarin e Elon Musk dhe do të befasoheni). Por pavarësisht orarit të tyre të ngjeshur, të gjithë ata gjejnë kohë për të fjetur.

SI T’I PËRMIRËSONI SHPREHITË TUAJA TË GJUMIT:

– Përmbajuni të njëjtit orar të gjumit çdo ditë, përfshirë edhe vikendeve (pra shtatë ditë flini dhe zgjohuni në të njëjtën orë)

– Çdo mbrëmje relaksohuni para gjumi

– Qëndroni larg teknologjisë para gjumit sepse drita e kaltër e ekraneve e pengon prodhimin e melatoninës, i cili është kimikali natyral i gjumit të trupit tonë

– Bëni ushtrime çdo ditë

– Krijojeni një ambient komod të gjumit

– Përdorni çarçafë dhe jastëk komod.