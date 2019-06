Aktorja mbaan një raport të mirë me njerëzit të cilët ka bashkëpunuar ndër vite, shkruan “InfoKosova”.

E angazhuar jashtëzakonisht shumë me pjesën e aktrimet por edhe në atë të rolit të nënes dhe bashkëshortes në familje.

Tash e sa kohë ajo po realizon një serial nga produksioni i saj, ku edhe vetë ajo është pjesë e serialit në rolin e një profesoreshe.

Profesioni e mban afër njerëzve të të njëjtës punë, ajo me ndjekësit ka ndarë një fotografi me regjisorin Blerim Gjoci i cili ka qenë jashtë Kosovës, tani është kthyer dhe Teuta ka shprehur gëzimin me këtë mesazh përkrahë fotos. /InfoKosova/.