Rep artistja më e re e skenës muzikore, Tayna tash e tutje dëshiron ta thërrisni “njerkë”.

Këtë pseudonim të ri artistja e ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social Instagram.

“ Mami e bonen bajat krejt tu e perdor , prej ktij momenti thirrem Njerke cuz I can take your career and your man too #LAMADRASTA Who’s your stepmommy? ”, ka shkruar ajo në postimin e bërë.